Denizli Buldan'daki Yangın 6 Günde Kontrol Altına Alındı

Denizli'nin Buldan ilçesinde 6 gün boyunca devam eden yangın kontrol altına alındı. Sarp ve kayalık alanda başlayan yangın rüzgarın etkisiyle hızla dağıldı. Müdahalesi günler süren yangını havdan ve karadan yapılan zorlu mücadele sonucu kontrol altına alındı. 27 Ağustos tarihinde başlayan yangın bazı mahallelere sıçrarken rüzgarın yönüne göre Buldan ilçe merkezine de tehdit etti. 6 günde geniş çaplı alanda yayılan yangının kontrol altına alınmasının ardından Buldan'ın yeşil bitki örtüsünün siyaha dönüşü yürekleri dağladı. - DENİZLİ