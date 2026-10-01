Denizli Buldan'da akran zorbalığıyla suçlanan üç liseli kız gözaltına alındı

Denizli'nin Buldan ilçesinde akran zorbalığıyla suçlanan liseli üç kız öğrenci gözaltına alındı. Ortaokulda eğitim gören bir kız çocuğunun çeşme altında ıslatılıp darp edildiği, saçından sürüklendiği görüntüler hayrete düşürdü.

Denizli'nin Buldan ilçesinde öğrencilerin karıştığı ve yine başka bir öğrenci tarafından cep telefonuyla kayıt altına alınan akran zorbalığı görüntüleri ortaya çıktı. Edinilen bilgiye göre, Buldan Ali Tunaboylu METEM ile Ali Tunaboylu Anadolu Lisesinde okuyan üç kız öğrenci, içlerinden birisi hakkında dedikodu yaptığını öne sürdükleri Buldan Dörteylül Fehmi Mehmet Şükrüye Ortaokulunda eğitim-öğretim gören bir kız öğrenciyi darp etti. Yaralanan öğrenci ve ailesinin şikayeti sonucu, olaya karışan üç kız öğrenci gözaltına alındı. Olayla ilgili adli soruşturma başlatıldı.

Darp edip kayda almışlar

Olayla ilgili olarak yapılan araştırma sonucu, şiddet anlarının başka bir kız öğrenci tarafından cep telefonu ile kaydedildiği ortaya çıktı. Görüntülerde şehrin dışındaki bir noktaya davet edilen kız öğrencinin, üç kız tarafından darp edildiği, çeşme altında ıslatılıp yeniden dövüldüğü anlar yer aldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı