Denize Giren Stajyer Mühendis Boğularak Hayatını Kaybetti

Denize Giren Stajyer Mühendis Boğularak Hayatını Kaybetti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İskenderun Teknik Üniversitesi öğrencisi Berkan Aslan, staj yaptığı gemiden serinlemek için denize girdikten sonra boğularak hayatını kaybetti. Olay, Mersin açıklarında meydana geldi. Gemi mürettebatının ihbarı üzerine Sahil Güvenlik ekipleri arama kurtarma çalışması başlattı.

İskenderun Teknik Üniversitesi (İSTE) Barbaros Hayrettin Gemi İnşaatı ve Denizcilik Fakültesi Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği öğrencisi Berkan Aslan, staj yaptığı gemiden serinlemek için denize girdikten sonra boğularak hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre olay, Mersin açıklarında meydana geldi. İddiaya göre, staj için bir gemide bulunan Berkan Aslan, serinlemek amacıyla denize girdi. Bir süre sonra Aslan'ın kaybolduğunu fark eden gemi mürettebatı, durumu Sahil Güvenlik Komutanlığına bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Sahil Güvenlik ve Kıyı Emniyeti ekipleri arama kurtarma çalışması başlattı. Yapılan çalışmalar sonucunda genç mühendisin cansız bedenine ulaşıldı. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
'Valizim kayıp' dedi, otogarı birbirine kattı! Güvenliğin saçlarını kopardı

Otogarda olay çıkardı! Bağırıp çağırıp güvenliğin saçlarını kopardı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İstanbul'da pazar sabahı yoğun trafik! Birkaç dakikalık yol 40 dakikayı aştı

Megakentte yoğun trafik! Birkaç dakikalık mesafe 40 dakikayı aştı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.