Denize giren 16 yaşındaki genç boğularak hayatını kaybetti - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Denize giren 16 yaşındaki genç boğularak hayatını kaybetti

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
Denize giren 16 yaşındaki genç boğularak hayatını kaybetti

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesine bağlı Filyos beldesinde denizde boğulma tehlikesi geçiren 16 yaşındaki Muhammet Mustafa, etraftakilerin yardımı ile baygın halde çıkartıldı.

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesine bağlı Filyos beldesinde denizde boğulma tehlikesi geçiren 16 yaşındaki Muhammet Mustafa, etraftakilerin yardımı ile baygın halde çıkartıldı. Uzun süre denizde kurtarılmayı bekleyen genç hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre olay, Filyos beldesi sahilinde meydana geldi. Karabük'ün Yenice ilçesinden arkadaşlarıyla beraber gezmek için Filyos'a gelen Muhammet Mustafa Güngör serinlemek için denize girdi. 16 yaşındaki genç bir süre yüzdükten sonra dalgalara kapıldı. Çevredekilerin durumu fark etmesi üzerine genç, vatandaşlar tarafından dalgaların arasından kurtarıldı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahalenin ardından Güngör'ü ambulansla Çaycuma Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Tedavi altına alınan Güngör, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Gencin cenazesi, hastanenin morguna kaldırıldı. - ZONGULDAK

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Mustafa Güngör Zonguldak Karabük Filyos 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title