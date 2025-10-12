Denize Düşen Yavru Kedi İtfaiye Ekipleri Tarafından Kurtarıldı

Balıkesir'in Erdek ilçesi Liman mevkisinde denize düşen yavru kedi, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, Erdek ilçesi Liman mevkisinde bir yavru kedinin denize düştüğünü gören vatandaşlar durumu ekiplere bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen Erdek Grup Amirliği itfaiye ekipleri, kediyi titiz bir çalışmayla sudan çıkararak kurtardı.

Soğuk sudan çıkarılan yavru kediye olay yerinde müdahale eden ekipler, hayvanın sağlık durumunun iyi olduğunu belirledi. Kontrollerin ardından yavru kedi doğal yaşam alanına bırakıldı. - BALIKESİR