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Denize düşen üniversite öğrencisini ekipler kurtardı

Denize düşen üniversite öğrencisini ekipler kurtardı
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Bursa’nın Gemlik ilçesinde üniversite kampüsü içerisindeki iskeleden denize düşen üniversite öğrencisi, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Bursa'nın Gemlik ilçesinde üniversite kampüsü içerisindeki iskeleden denize düşen üniversite öğrencisi, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre, kampüs içerisindeki iskelede henüz bilinmeyen bir nedenle denize düşen R.K. isimli genç için Sahil Güvenlik ekiplerine ihbarda bulunuldu. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, denizden çıkardıkları genci bota alarak ilk müdahaleyi gerçekleştirdi. Durumu ağır olan genç, ambulansta bir süre yapılan kalp masajının ardından Gemlik Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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