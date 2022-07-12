Denizde kaybolan yabancı uyruklu şahsı arama çalışmaları ikinci gününde devam ediyor

SAMSUN - Samsun'da denize giren yabancı uyruklu şahsın bulunması için ikinci günde de arama çalışmaları devam ediyor.

Olay, Samsun'un Bafran ilçe merkezine 20 kilometre mesafede bulunan Koşu Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, deniz kenarında kayalıkların uç kısmından denize giren Suriye uyruklu 24 yaşındaki İbrahim Selim bir süre sonra suda kayboldu. Arkadaşları durumu 112 'ye bildirerek yardım istedi. Olay yerine gelen Bafta İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekiple ve Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığı Dalış Emniyet Güvenlik ve Arama Kurtarma Timleriarama çalışmalarına bugün de karadan ve denizden sürdürdü. Devriye gezen İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri denize giren vatandaşlara dikkatli olmaları konusunda uyarılarda bulunurken, DEGAK-1 dalgıçları da denizde arama çalışmalarını sürdürdü. Yapılan çalışmalarda şimdiye kadar bir sonuç alınamadı.