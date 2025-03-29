Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: Uludağ'daki otel yangınına ilişkin soruşturmada 4 kişi tutuklandı

Uludağ'daki yangın faciası soruşturmasında tutuklama kararları
Bayramda köprü, otoyol ve bazı toplu taşıma hizmetleri ücretsiz

Bayramda köprü, otoyol ve bazı toplu taşıma hizmetleri ücretsiz
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özgür Özel'e tepki: 'Siyasi mandacılık talep ediyor'

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özgür Özel'e zehir zemberek sözler
İmamoğlu'nun avukatının ifadesi ortaya çıktı

İmamoğlu'nun serbest bırakılan avukatının ifadesi ortaya çıktı

Denizde Kaybolan Tunç Denizgöçer, Cuma Namazında Bulundu

Denizde Kaybolan Tunç Denizgöçer, Cuma Namazında Bulundu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Almanya'dan Düzce'ye gelen Tunç Denizgöçer, Akçakoca'da denize girdikten sonra kaybolmuştu. Yapılan arama çalışmalarının ardından köylüler tarafından bulunarak sağlık kontrolü için hastaneye götürüldü.

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde iki gün önce denize girmek için Çayağzı Sahili'ne gelen ve o zamandan beri haber alınamayan Tunç Denizgöçer, Cuma namazı kıldığı sırada bulundu.

Almanya'dan Düzce'ye gelen Tunç Denizgöçer, geri dönmesi gereken tarihte dönmeyince yakınları durumdan şüphelenerek yetkililere haber verdi. Denizgöçer'in en son Akçakoca ilçesi Çayağzı mevkisinde görüldüğü bilgisi üzerine, denize girmiş olma ihtimaline karşı AFAD, Sahil Güvenlik ve jandarma ekipleri tarafından hem denizde hem de karada arama çalışması başlatıldı.

Denizgöçer, bugün plajdan yaklaşık 15 kilometre uzaklıktaki Altunçay köyünde cuma namazı kıldığı sırada köylüler tarafından fark edildi. Köylülerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi.

Jandarma ekipleri tarafından sağlık kontrolleri için Akçakoca Devlet Hastanesi'ne götürülen Denizgöçer'in genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.