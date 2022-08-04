Denizde kaybolan kişiyi arama çalışmaları devam ediyor - Haberler

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Denizde kaybolan kişiyi arama çalışmaları devam ediyor

Denizde kaybolan kişiyi arama çalışmaları devam ediyor

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, Pelitköy sahilinde lastik botla balık avına çıkan ve denizde kaybolan 78 yaşındaki İsmail Nayman'ı arama çalışmaları ikinci gününde devam ediyor.

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Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, Pelitköy sahilinde lastik botla balık avına çıkan ve denizde kaybolan 78 yaşındaki İsmail Nayman'ı arama çalışmaları ikinci gününde devam ediyor.

Edinilen bilgiye göre İsmail Nayman, Pelitköy İçmeler sahilinde balık avlamak için geçtiğimiz gün sabah saat 6.30 sırasında lastik botla denize açıldı. Şiddetli rüzgarın etkisi ile lastik bot devrilirken, yaşlı adam denize düştü. Yaşlı adamın çığlıklarını duyan vatandaşlar, 112 'ye ihbarda bulundu. Kısa sürede olay yerine gelen Burhaniye Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri denizde arama başlattı. Arama çalışmalarına ikinci günde de iki Sahil Güvenlik Botu ve iki Kontrol Botu ile bir helikopter katıldı. Gün boyu devam eden arama çalışmalarında 4 kişilik dalış timi de sahil bölgesinde görev yaptı. Arama çalışmalarına bölgede aralıksız devam ediliyor. - BALIKESİR

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Balıkesir Pelitköy 3. Sayfa Haberler

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