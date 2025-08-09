Denizde Boğulan 16 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti
Mersin'in Tarsus ilçesinde serinlemek amacıyla denize giren 16 yaşındaki Hamza Yiğit, boğularak hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Mersin'in Tarsus ilçesinde denize giren 16 yaşındaki çocuk boğularak hayatını kaybetti.
Kulak Mahallesi'nde serinlemek için denize giren 16 yaşındaki Hamza Yiğit denizde çırpınmaya başladı. Çevredekiler tarafından sudan çıkarılan Yiğit, Tarsus Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yiğit, kaldırıldığı hastanede kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - MERSİN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa