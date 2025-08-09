Denizde Boğulan 16 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti

Güncelleme:
Mersin'in Tarsus ilçesinde serinlemek amacıyla denize giren 16 yaşındaki Hamza Yiğit, boğularak hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kulak Mahallesi'nde serinlemek için denize giren 16 yaşındaki Hamza Yiğit denizde çırpınmaya başladı. Çevredekiler tarafından sudan çıkarılan Yiğit, Tarsus Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yiğit, kaldırıldığı hastanede kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
