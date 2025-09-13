Haberler

Denizde Beyin Kanaması Geçiren Vatandaş Hayata Döndü

Hatay'ın Arsuz ilçesinde denize giren bir vatandaş, yüzdüğü sırada beyin kanaması geçirdi. Zamanında müdahale eden Arsuz Deniz Polisi, vatandaşı hayata döndürdü.

Olay, Arsuz ilçesi Üçgüllük Mahallesi sahilinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, denizde yüzen bir vatandaş aniden fenalaştı. Durumu fark eden çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye Arsuz Deniz Polisi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler, boğulma tehlikesi yaşayan vatandaşı denizden çıkardı.

Sağlık ekiplerine teslim edilen vatandaşın beyin kanaması geçirdiği belirlendi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan kişi, daha sonra hastaneye sevk edilerek tedavi altına alındı. Hastanede tedavisi süren vatandaşın hayati tehlikeyi atlattığı öğrenildi. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
