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Deniz Işın, Ayşe Barım soruşturmasında mağdur sıfatıyla ifade verdi

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Menajer Ayşe Barım hakkında yürütülen yönelik soruşturma kapsamında oyuncu Deniz Işın, mağdur sıfatıyla savcılığa ifade verdi. Işın, daha sonra basın mensuplarının sorularını cevaplandırmadan adliyeden ayrıldı.

Menajer Ayşe Barım hakkında sosyal medyadaki iddialara yönelik yürütülen soruşturma kapsamında oyuncu Deniz Işın 'mağdur' sıfatıyla Savcılığa ifade verdi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından birçok ünlü oyuncunun menajerliğini yapan Ayşe Barım hakkında sosyal medya platformlarındaki paylaşım ve haberlerdeki iddialar ihbar kabul edilerek maddi gerçeğin ortaya çıkartılması için re'sen soruşturma başlatılmıştı. Soruşturmanın 'çalışma hürriyetinin ihlali' ve 'şantaj' gibi iddialara ilişkin olduğu öğrenilirken, Barım hakkında yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol tedbiri de uygulanmıştı.

Oyuncu Deniz Işın, Ayşe Barım'ın kendisinin işini bizzat engellediğini söyleyerek şu ifadeleri kullanmıştı:

"BİZZAT İŞLERİME ENGEL OLMAYA KALKTI"

"Kadın dayanışması istediğiniz kadın yüzünden kaç tane kadın oyuncunun hakkına girildiğini düşündünüz mü hiç? Kendisi bizzat işlerime engel olmaya kalktı, tanıdığım çok yetenekli kadın oyuncuların önünü kesti. Eğer bir mafyalaşma varsa kadın ve insan hakları savunucusu olarak en çok sizin ses çıkarmanız gerek. Kime kimi peşkeş çekti bilemem ama şaşırmam. Sırası geldi diye delirmeyin elbet kokusu çıkacaktı."

Deniz Işın, Ayşe Barım soruşturmasında mağdur sıfatıyla ifade verdi

MAĞDUR SIFATIYLA İFADE VERDİ

Geçtiğimiz günlerde tanık sıfatıyla ifade veren Serenay Sarıkaya'nın ardından bu kez oyuncu Deniz Işın 'mağdur' sıfatıyla ifade vermek üzere Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'na geldi.

Burada yaklaşık 30 dakika ifade veren Işın, daha sonra basın mensuplarının sorularını cevaplandırmadan adliyeden ayrıldı.

Deniz Işın, Ayşe Barım soruşturmasında mağdur sıfatıyla ifade verdi
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıGjerj Kastoroiti:

akepe hazineyi buldu yüklenirler bu piyasayada para kalmadı çünkü

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