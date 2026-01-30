Haberler

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı denetimli serbestlik Müdürlüğü'nden eğitime destek

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı Denetimli Serbestlik Müdürlüğü, denetimli serbestlik yükümlüleri aracılığıyla Mehmet Akif Ersoy İlkokulu'nda bakım, onarım ve çevre düzenlemesi çalışmaları gerçekleştirerek eğitime katkıda bulundu.

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı Denetimli Serbestlik Müdürlüğü tarafından, kamu hizmeti kapsamında denetimli serbestlik yükümlüleri aracılığıyla eğitime destek amacıyla anlamlı bir çalışma gerçekleştirildi.

Ara tatil döneminde, ihtiyaç sahibi okullar arasında yer alan Mehmet Akif Ersoy İlkokulu'nda bakım, onarım ve çevre düzenleme çalışmaları yapıldı. Çalışmalar kapsamında okulun sınıfları ve koridorlarında boya ve badana işlemleri gerçekleştirildi, eğitim alanları temizlenerek düzenlendi. Ayrıca okul bahçesi ve çevresinde çevre temizliği yapılarak öğrenciler için daha sağlıklı ve güvenli bir eğitim ortamı oluşturuldu.

Temizlik ve bakım çalışmalarının tamamlanmasının ardından okulda bir program düzenlendi. Programa Denetimli Serbestlik'ten sorumlu Cumhuriyet Savcısı İbrahim Yakut, Bursa Denetimli Serbestlik Müdürü Cihat Çanak, Kestel İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Uzun, Kestel İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Ahmet Gültekin, Mehmet Akif Ersoy İlkokulu Müdürü Orhan Sargın ile Denetimli Serbestlik Müdürlüğü'nde hükümlülerden sorumlu Hayrettin Taş katıldı.

Program kapsamında okulun sınıflarında ve koridorlarında yapılan boya, badana ve düzenleme çalışmaları yerinde değerlendirilirken, eğitime sağlanan katkının önemi vurgulandı. Programın ardından Cumhuriyet Savcısı İbrahim Yakut, okulda yürütülen boya, badana, bakım ve onarım faaliyetlerine ilişkin yerinde incelemelerde bulunarak yetkililerden bilgi aldı.

Yapılan çalışmalardan duyulan memnuniyet üzerine, Kestel İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından programa katkı sunan görevlilere teşekkür belgesi takdim edildi. Ayrıca Mehmet Akif Ersoy İlkokulu'nda gerçekleştirilen temizlik, bakım ve onarım çalışmalarının Denetimli Serbestlik Müdürlüğü yükümlüleri tarafından kamu hizmeti kapsamında yapıldığına ilişkin bilgilendirici bir pano okul binasına asıldı.

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı Denetimli Serbestlik Müdürlüğü'nün, kamu kurumlarıyla iş birliği içerisinde toplumsal fayda odaklı çalışmalarını sürdüreceği bildirildi. - BURSA

