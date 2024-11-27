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Denetimden Kaçan Sürücüye 10 Bin TL Ceza

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Çorum'da, polis denetiminden kaçan sürücünün aracı park halindeyken bulundu ve sahibine 10 bin 292 TL para cezası uygulandı.

Denetimden kaçan sürücüye 10 bin 292 TL ceza

ÇORUM - Çorum'da polis denetiminden kaçan sürücünün otomobili park halindeyken bulundu. Araç otoparka çekilirken, sahibine 10 bin 292 TL para cezası uygulandı.

Edinilen bilgiye göre, Cemilbey Caddesi üzerinde denetim yapan Çorum İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin "dur" ihtarına uymayan otomobil kaçmaya başladı. Ekipler tarafından takibe alınan 19 ACP 021 plakalı otomobil, bir süre sonra Vatan Caddesi'nde park halindeyken bulundu.

Ekipler tarafından yapılan incelemeler neticesinde otomobil çekici yardımı ile otoparka çekildi. Tespiti yapılan araç sahibine ise 10 bin 292 TL para cezası uygulandı.

Denetimden Kaçan Sürücüye 10 Bin TL Ceza
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HALİL CAN ÖZEKER - 3.Sayfa
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