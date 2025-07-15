Demirci'de Trafik Kazası: 1 Ölü, 4 Yaralı

Demirci'de Trafik Kazası: 1 Ölü, 4 Yaralı
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Manisa'nın Demirci ilçesinde meydana gelen trafik kazasında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bir kişi hayatını kaybetti, dört kişi ise yaralandı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Manisa'nın Demirci ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin ağaca çarpması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi öldü 4 kişi de yaralandı.

Demirci - Salihli karayolu 2. kilometresinde S.Ö. yönetimindeki 45 RH 926 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu ağaca çarptı. Meydana gelen kazada sürücü S.Ö., yolcular S.Ö. (55), S.D. (60), M.D. (69) yaralanırken, İbrahim Narfidan olay yerinde hayatını kaybetti.

Yaralıların Demirci Devlet Hastanesinde tedavisi sürerken, İlçe Emniyet Müdürlüğü kaza ile ilgili soruşturma başlattı. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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