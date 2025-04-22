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Demir Korkulukta Mahsur Kalan Kedi İtfaiye Tarafından Kurtarıldı

Demir Korkulukta Mahsur Kalan Kedi İtfaiye Tarafından Kurtarıldı
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Hatay'ın Arsuz ilçesinde bir çocuğun ihbarı sonucu itfaiye, demir korkulukların arasında mahsur kalan kediyi kurtardı. 2 saat mahsur kaldığı değerlendirilen kedi, kurtarılmasının ardından sahibine teslim edildi.

Demir korkulukların arasında mahsur kalan kediyi itfaiye kurtardı

HATAY - Hatay'ın Arsuz ilçesinde 4 katlı binanın 3. Katındaki demir korkuluklara sıkışarak mahsur kalan kedi, bir çocuğun ihbarı ile itfaiye tarafından kurtarıldı.

Arsuz ilçesi Şarkonak Mahallesi'nde meydana gelen olayda; pencereye çıkan kedi demir korkulukların arasında mahsur kaldı. Kedinin mahsur kaldığını gören kedinin sahibi durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edilirken, 2 saat demir korkuluklarda mahsur kaldığı değerlendirilen kedi kurtarıldı. Kedinin kurtarılmasını olay yerinde anbean takip eden ve büyük mutluluk yaşayan çocuk, ekiplere teşekkür etti.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / OGÜN ASLAN - 3.Sayfa
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