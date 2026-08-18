Trabzon'da fabrikada patlama: 2 yaralı
Trabzon’un Ortahisar ilçesinde Hekimoğlu Döküm Fabrikası’nda meydana gelen patlamada 2 işçi yaralandı.
Trabzon'un Ortahisar ilçesinde Hekimoğlu Döküm Fabrikası'nda meydana gelen patlamada 2 işçi yaralandı.
Olay saat 16.25 sıralarında Ortahisar ilçesi Dolaylı mahallesinde bulunan Hekimoğlu Döküm Fabrikasında yaşandı. Fabrikada maden eritilen ocağın patlaması sonucu yangın çıkarken, olayda E.Ç. (45) ve İ.H.B. (32) isimli işçiler yaralandı. Vücutlarının çeşitli yerlerinde yanıklar oluşan yaralı işçiler Trabzon'daki hastanelerde tedavi altına alınırken, yangında maddi hasar oluştu. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı