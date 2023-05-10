Değirmen taşına sıkışan kadın hayatını kaybetti
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Adana'nın Kozan ilçesinde buğday öğütme yaptığı sırada değirmen taşına elini kaptıran bir kadın, taşların arasında sıkışarak hayatını kaybetti.
Kozan ilçesinde bir değirmende çalışan Nuran İl, buğday öğütme yaptığı sırada değirmen taşına elini kaptırıp arasında kaldı. Taşların arasında sıkışan kadın olay yerinde hayatını kaybetti.
SORUŞTURMA SÜRÜYOR
Haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık, itfaiye, polis ve olay yeri ekipleri geldi. Savcılık incelemesinin ardından kadının cansız bedeni Kozan Devlet Hastanesi Morguna götürüldü.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa