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Değirmen taşına sıkışan kadın hayatını kaybetti

3. Sayfa Haberleri

Adana'nın Kozan ilçesinde buğday öğütme yaptığı sırada değirmen taşına elini kaptıran bir kadın, taşların arasında sıkışarak hayatını kaybetti.

Kozan ilçesinde bir değirmende çalışan Nuran İl, buğday öğütme yaptığı sırada değirmen taşına elini kaptırıp arasında kaldı. Taşların arasında sıkışan kadın olay yerinde hayatını kaybetti.

Değirmen taşına sıkışan kadın hayatını kaybetti

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık, itfaiye, polis ve olay yeri ekipleri geldi. Savcılık incelemesinin ardından kadının cansız bedeni Kozan Devlet Hastanesi Morguna götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Kozan Adana 3. Sayfa Haberler

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