Defne'de Sazlık Yangını Büyümeden Söndürüldü
Hatay'ın Defne ilçesi Çekmece Mahallesi'ndeki sazlık alanda çıkan yangın, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen ekiplerin kısa sürede müdahalesiyle büyümeden kontrol altına alındı. Ekipler, alevlerin çevreye yayılmasını önleyerek yangını söndürdü ve yeniden alevlenme riskine karşı soğutma çalışması yaptı.
Hatay'ın Defne ilçesinde sazlık alanda çıkan yangın, ekiplerin hızlı müdahalesiyle büyümeden kontrol altına alındı.
Yangın, Defne ilçesi Çekmece Mahallesi'nde bulunan sazlık alanda meydana geldi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, alevlere kısa sürede müdahale ederek yangının çevreye yayılmasını önledi.
Ekiplerin çalışmasıyla yangın kontrol altına alınırken, bölgede yeniden alevlenme riskine karşı soğutma çalışması gerçekleştirildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı