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Defne’de sazlık alan yangını büyümeden söndürüldü

Defne’de sazlık alan yangını büyümeden söndürüldü
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Hatay’ın Defne ilçesinde sazlık alanda çıkan yangın, ekiplerin hızlı müdahalesiyle büyümeden kontrol altına alındı.

Hatay'ın Defne ilçesinde sazlık alanda çıkan yangın, ekiplerin hızlı müdahalesiyle büyümeden kontrol altına alındı.

Yangın, Defne ilçesine bağlı Çekmece Mahallesi'nde meydana geldi. Sazlık alanda çıkan yangının ihbar edilmesi üzerine bölgeye ekipler sevk edildi.

Olay yerine kısa sürede ulaşan ekipler, yangına müdahale ederek alevleri çevreye sıçramadan kontrol altına aldı. Yangının söndürülmesinin ardından bölgede soğutma çalışmaları gerçekleştirildi.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi amacıyla inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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