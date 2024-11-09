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Defne'de Park Halindeki Sürücü Eğitim Aracı Yangına Teslim Oldu

Defne'de Park Halindeki Sürücü Eğitim Aracı Yangına Teslim Oldu
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Hatay'ın Defne ilçesinde park halindeki sürücü eğitim aracı motor kısmından yanmaya başladı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti ve söndürdü. Araçta maddi hasar oluştu.

Hatay'ın Defne ilçesinde sürücü eğitim aracı olarak kullanılan otomobil, park halindeyken alevlere teslim oldu.

Yangın, Defne ilçesi Dursunlu Mahallesi'nde yaşandı. Park halinde olan 31 AEG 538 plakalı otomobilin motor kısmından yanmaya başladı. Otomobil, kısa sürede alevler içinde kaldı. Alev alev yanan aracı gören çevredekiler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. Olay yerine gelen Defne itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü. Yangın sonucu otomobilde maddi hasar oluştu. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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