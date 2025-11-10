Defne'de Motosiklet Kazası: Genç Kız Hayatını Kaybetti

Hatay'ın Defne ilçesinde otomobille çarpışan motosiklet devrilerek bariyerlere çarptı, kazada sürücü yaralanırken motosiklette yolculuk yapan kadın öldü. Kazada ölen 17 yaşındaki Dilan Karataş'ın olay yerindeki eşyalarını gözyaşları içerisinde toplayan amcanın hali yürekleri dağladı.

Kaza, Defne ilçesi Subaşı Mahallesi'nde yaşandı. G.K. idaresindeki 31 ABB 840 plakalı motosikletle, 48 ACB 707 plakalı otomobil çarpıştı. Otomobille çarpışan motosiklet, bariyerlere çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü G.K. yaralanırken, yolcu olan 17 yaşındaki Dilan Karataş ağır yaralandı. Kazaya karışan otomobil sürücüsü, kaza yerinden yaya olarak kaçtı. Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine polis ve ambulans ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen sağlık ekipleri, yaralıları ilk müdahalenin ardından Defne Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Hastaneye kaldırılan ağır yaralı Dilan Karataş, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Kazada ölen yeğeninin haberini alan amca, kaza yerine gelerek ölen yeğeninin eşyalarını gözyaşlarıyla topladı. Amcanın kazada ölen Dilan'ın eşyalarını gözyaşları içerisinde topladığı anlar duygulandırdı. Öte yandan, kazanın ardından olay yerinden kaçan otomobil sürücüsünün gecenin ilerleyen saatlerinde teslim olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - HATAY