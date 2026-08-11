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Hatay'da Konteyner Yangını Kontrol Altına Alındı

Hatay'da Konteyner Yangını Kontrol Altına Alındı
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Hatay'ın Defne ilçesine bağlı Harbiye Mahallesi'nde bir konteynerde yangın çıktı. Alevleri fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin hızlı müdahalesiyle yangın büyümeden söndürüldü. Olayda can kaybı veya yaralanma yaşanmazken, ekipler soğutma çalışması yaptı. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Hatay'ın Defne ilçesinde bir konteynerde çıkan yangın, ekiplerin hızlı müdahalesiyle can kaybı ve yaralanma yaşanmadan kontrol altına alındı.

Yangın, Defne ilçesine bağlı Harbiye Mahallesi'nde meydana geldi. Konteynerin alevleri teslim olduğunun fark edilmesi üzerine bölgeye ekipler sevk edildi.

Olay yerine kısa sürede ulaşan ekiplerin müdahalesiyle yangın büyümeden kontrol altına alındı. Yangında can kaybı veya yaralanma yaşanmazken, bölgede soğutma çalışması gerçekleştirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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