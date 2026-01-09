Defne'de hırsızlık şüphelisi tutuklandı
Hatay'ın Defne ilçesinde hırsızlık suçundan aranan M.M.A. adlı şahıs, emniyet güçleri tarafından yakalanarak tutuklandı. 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası bulunan zanlı, adli makamlara sevk edildi.
Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri, il genelinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Herkesin girebileceği bir yerde bırakılmakla birlikte kilitlenmek suretiyle hırsızlık 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasıyla aranan M.M.A. adlı şahıs Defne'de yakalanarak gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen M.M.A. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - HATAY
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa