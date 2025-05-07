Define Avcıları Sosyal Medyada Görüntülendi, Jandarma Harekete Geçti

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde ayı, karaca, tilki, domuz, tavşan ve sansar ile dedektörle define arayan 2 kişi fotokapana yansıdı. Görüntülerin sosyal medyaya düşmesi sonrası Jandarma ekipleri definecileri yakalamak için çalışma başlattı.

Safranbolu'nun 1750 rakımlı Sarıçiçek Yaylası'nda yaban hayatını izlemek isteyen bir doğasever, ormanlık alana fotokapan yerleştirdi. Doğasever tarafından yerleştirilen fotokapana ayı, karaca, tilki, domuz, tavşan ve sansar gibi yabani hayvanlar ile dedektörle define arayan 2 kişi yansıdı. Görüntülerin sosyal medyada yayınlanmasının ardından Jandarma ekipleri define arayan 2 şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. - KARABÜK