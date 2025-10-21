Haberler

Define Ararken Suçüstü Yakalandı

Define Ararken Suçüstü Yakalandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Manisa'nın Salihli ilçesinde jandarma ekipleri, izinsiz define arayan bir kişiyi bahçesindeki 20 metrelik çukurda yakaladı. Olayda tarihi eser niteliğinde madeni paralar ve çeşitli kazı ekipmanları ele geçirildi.

Manisa'nın Salihli ilçesinde jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda bir kişi, evinin bahçesinde 20 metrelik çukur kazıp define ararken suçüstü yakalandı.

Manisa İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Salihli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Caferbey Mahallesi'nde yaşayan C.İ. (46) isimli kişinin bahçesinde izinsiz kazı yaptığı bilgisini aldı. İhbar üzerine Sart Karakol Komutanlığı, JASAT ve OYİT ekipleri ortak operasyon düzenledi. Yapılan baskında, evin bahçesinde define aramak amacıyla kazıldığı değerlendirilen 20 metrelik çukur bulundu.

Bahçede yapılan aramalarda; 7 adet tarihi eser niteliğinde madeni para, 7 adet tarihi obje, 1 adet hilti, 1 adet havalandırma pompası, 1 adet seyyar vinç, 2 adet su bulma aparatı, 2 adet kazma ve 1 adet kafa lambası ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli C.İ. hakkında adli işlem başlatıldı. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Özgür Özel'e: Yeni bir Yassıada Çetesi kurmak istediğini ilan etti

Özel'in sözleri ortalığı karıştırdı! AK Parti'den zehir zemberek yanıt
Altında ibre terse döndü: Saatler içerisindeki kayıp öyle böyle değil

Altında ibre terse döndü: Saatler içerisindeki kayıp öyle böyle değil
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
ABB konser soruşturması iddianamesi kabul edildi

ABB konser soruşturmasında yeni gelişme
Trabzonspor 131 hafta sonra bir ilkin peşinde

Tüm gözler bu maçta! Süper Lig'de 131 hafta sonra bir ilk yaşanabilir
Selahattin Taşdöğen, mütevazı evinin kapılarını ilk kez açtı

Usta isim 3+1 apartman dairesinde mütevazı bir hayat sürüyor
Canlı yayında haykıran anne Minguzzi'nin dudaklarından tek cümle döküldü

Anne Minguzzi'nin tüm Türkiye'ye tek cümlelik bir mesajı var
ABB konser soruşturması iddianamesi kabul edildi

ABB konser soruşturmasında yeni gelişme
Cristiano Ronaldo Jr. Türkiye'ye geliyor

Tarih bile belli! Türkiye'ye geliyor
Xabi Alonso, Arda Güler ve Kenan Yıldız'ı göklere çıkardı

Bir milli oyuncumuzu daha gözüne kestirdi: Geleceğin yıldızı olacak
İnci Taneleri geri dönüyor! Yılmaz Erdoğan beklenen açıklamayı yaptı

İnci Taneleri'nin akıbeti belli oldu! Yılmaz Erdoğan duyurdu
Türkiye ve Kuveyt arasında 4 anlaşma imzalandı

Türkiye ve Kuveyt arasında 4 anlaşma imzalandı
Trabzonspor, Beşiktaş ve Fenerbahçe, Ahmet Minguzzi için sessiz kalmadı

Trabzon, Beşiktaş ve Fenerbahçe, Ahmet Minguzzi için sessiz kalmadı
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral'dan Bahçeli'nin Kıbrıs çıkışına ilk yorum

"82'nci il KKTC olmalı" çıkışına Cumhurbaşkanlığı'ndan ilk yorum
Netanyahu, Katar ve Türkiye'yi tehdit olarak görüyor

Tehdit olarak gördüğü iki ülke var: Biri Türkiye diğeri ise...
MHP'li İzzet Ulvi Yönter'den bomba Sedat Peker paylaşımı: Efsanemiz okunmaya az kaldı

Bomba Sedat Peker paylaşımı! Her gören aynı yorumu yapıyor
title