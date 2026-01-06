Haberler

Define ararken patlayıcı kullanan 2 defineci hastanelik oldu

Konya'nın Ereğli ilçesinde define ararken kullandıkları patlayıcının infilak etmesi sonucu 2 kişi yaralandı. Olayda yaralanan şahıslar hastaneye kaldırıldı.

Olay, Ereğli ilçesi Zengen ve Kutören mahalleleri sınırları içinde meydana geldi. İddiaya göre, define aramak için çukur kazan Ö.S. ve T.E. kayaya denk geldi. Şahıslar kayayı patlatmak için gübre ile hazırladıkları patlayıcıyı kullanmak istedi. Meydana gelen patlama sonucu 2 kişi yaralandı. Yaralılar tedavileri yapılmak üzere ambulanslarla Niğde'ye sevk edildi.

Jandarma ekipleri olay yerinde inceleme yaparken, tahkikat başlatıldı. - KONYA

