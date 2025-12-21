Aydın'da define aramak için girdiği tünel mezarı oldu
Aydın'ın Efeler ilçesinde, define bulmak amacıyla yapılan kaçak kazı faciayla sonuçlandı. Açılan tünele giren bir kişi, içeride mahsur kaldıktan sonra ekiplerin saatler süren arama çalışmaları sonunda hayatını kaybetmiş halde bulundu.
- Aydın'ın Efeler ilçesinde define aramak için yapılan kaçak kazıda açılan tünelde mahsur kalan Tarık Yegül hayatını kaybetti.
- Kurtarma ekipleri tünelin dar ve uzun yapısı nedeniyle zorlanarak saatler süren çalışma sonrası Yegül'e ulaştı.
- Yegül'ün cansız bedeni hastane morguna kaldırıldı ve kesin ölüm nedeni otopsi ile belirlenecek.
Aydın'ın Efeler ilçesinde, iddiaya göre define aramak amacıyla yapılan kaçak kazı sırasında açılan tünelde mahsur kalan bir kişi, ekiplerin saatler süren çalışmasının ardından hayatını kaybetmiş halde bulundu.
Olay, sabaha karşı Kalfaköy Mahallesi'nde yaşandı. Edinilen bilgilere göre, define aramak için kaçak kazı yapan şahıslardan biri, açılan tünele girdi.
ARKADAŞINDAN HABER ALAMAYINCA İHBARDA BULUNDU
Tünel dışında kalan arkadaşı, içeride bulunan Tarık Yegül'den uzun süre haber alamayınca durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
EKİPLER SEFERBER OLDU
İhbar üzerine bölgeye jandarma, AFAD, UMKE ve Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler, tünel içerisinde mahsur kalan Yegül'e ulaşmak için çalışma başlattı.
DAR VE UZUN TÜNEL ÇALIŞMALARI ZORLAŞTIRDI
Tünelin uzun ve dar yapısı, kurtarma çalışmalarını güçleştirirken, ekipler saatler boyunca büyük bir titizlikle çalıştı.
Yapılan çalışmaların ardından Tarık Yegül'e ulaşıldı ancak Yegül'ün hayatını kaybettiği belirlendi.
CANSIZ BEDENİ MORGA KALDIRILDI
Mahsur kaldığı tünelden çıkarılan Yegül'ün cansız bedeni, hastane morguna kaldırıldı. Yegül'ün kesin ölüm nedeni, yapılacak otopsinin ardından netlik kazanacak.
Olayla ilgili jandarma ekipleri tarafından soruşturma başlatıldığı öğrenildi.