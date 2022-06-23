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Define ararken canından oldu

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Define ararken canından oldu Define aramak için çukur kazan kişi, kazdığı çukura düşerek öldü İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde, define için kaçak kazı yaptığı ileri sürülen bir kişi, kazdığı 10 metrelik çukura düşerek hayatını kaybetti.

Define ararken canından oldu

Define aramak için çukur kazan kişi, kazdığı çukura düşerek öldü

İZMİR - İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde, define için kaçak kazı yaptığı ileri sürülen bir kişi, kazdığı 10 metrelik çukura düşerek hayatını kaybetti.

Olay, dün gece ilçeye bağlı Dereköy Mahallesi Karabel mevkii kırsalında meydana geldi. Sarp arazide define aramak için kaçak kazı yaptığı öne sürülen Murat Yazar (48), define aramak için kazdığı çukura düştü. Görgü tanıklarının ihbarıyla bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Çukurda çalışma başlatan ekipler, güçlükle Yazar'ın düştüğü yere ulaştı. Yapılan kontrolde, Murat Yazar'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Yazar'ın cansız bedeni, savcı tarafından yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı.

Öte yandan jandarma ekipleri tarafından yapılan incelemede alanda define aramada kullanılan materyaller de ele geçirildi. Ekipler, kazı yapılan alanı kapatılması için gerekli çalışmaları başlatıp, bölgedeki ekip sayısını arttırdı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

İhlas Haber Ajansı / Aydın Bektaş - 3. Sayfa

İzmir 3. Sayfa Haberler

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