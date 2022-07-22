Dedikodu tartışmasında kan aktı! Öfkesinden deliye dönen şahıs komşusunu bıçakladı Tekirdağ'da dedikodu iddiası nedeniyle tehditler savuran şahıs, komşusunu iki yerinden bıçakladı. Saldırgan, olayı gerçekleştirdiği suç aletiyle birlikte polis tarafından yakalandı. Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde anne ve babasına huzursuzluk veren B.S. ile komşusu K.G. arasında dedikodu tartışması yaşandı. HASTANEYE KALDIRILDI Öfkesinden deliye dönen B.S. bıçakla saldırdığı komşusu K.G.'yi iki yerinden bıçakladı. Yaralanan K.G. olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. EKİPLER SALDIRGANI YAKALADI Saldırgan B.S. ise, olay yerine gelen polis ekiplerince yakalandı. Saldırganın olayı gerçekleştirdiği bıçak da bahçede bulundu. İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Tekirdağ Çorlu 3. Sayfa Güncel Haberler

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