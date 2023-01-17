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Dedesinin acı haberini alan genç kız gözyaşlarına boğuldu

3. Sayfa Haberleri

Antalya'da yaşlı adam, oğluyla yaşadığı evinde ölü bulundu. Yaşlı adamın ölüm haberini alan torunu ise gözyaşlarına boğuldu.

Olay, öğle saatlerinde Muratpaşa ilçesi Deniz Mahallesi 127 Sokak üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, oğluyla birlikte yaşadığı öğrenilen İsmet Arslan'a (84) ulaşamayan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarın ardından olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaşlı adamın hayatını kaybettiğini belirledi. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

YAKINLARI ACIYA BOĞULDU

Yaşlı adamın ölüm haberini alan yakınları eve geldi. Yaşlı adamın yakınlarının son derece üzgün olduğu görülürken, torunu olan genç kız uzun süre ağladı. Gözyaşlarına boğulan genç kızı, annesi ve yakınları teskin etti. Babasıyla aynı evde yaşayan ve oldukça üzgün görünen Yaşar Arslan'ı da polis sakinleştirdi.

Yaşlı adamın cenazesi, savcı incelemesi ve olay yeri ekiplerinin çalışmasının ardından otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

112 Acil Çağrı İsmet Arslan Muratpaşa Antalya 3. Sayfa Haberler

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