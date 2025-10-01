DEAŞ Üyesi Hatay'da Yakalandı
Edinilen bilgiye göre, Suriye'nin İdlib bölgesinde DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüttüğü tespit edilen R.B. isimli şüpheli, Kilis Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Kilis İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Hatay'daki ikametine düzenlenen operasyonla yakalandı. Kilis'e getirilen şüpheli, işlemlerinin ardından çıkarıldığı Cumhuriyet Başsavcılığınca tutuklanarak Kilis L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. - KİLİS
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa