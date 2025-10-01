Haberler

DEAŞ Üyesi Hatay'da Yakalandı

DEAŞ Üyesi Hatay'da Yakalandı
Suriye'nin İdlib bölgesinde DEAŞ terör örgütü içinde faaliyet yürüttüğü belirlenen R.B. isimli şahıs, Kilis İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Hatay'da yakalanarak tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Suriye'nin İdlib bölgesinde DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüttüğü tespit edilen R.B. isimli şüpheli, Kilis Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Kilis İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Hatay'daki ikametine düzenlenen operasyonla yakalandı. Kilis'e getirilen şüpheli, işlemlerinin ardından çıkarıldığı Cumhuriyet Başsavcılığınca tutuklanarak Kilis L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. - KİLİS

