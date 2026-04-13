Şanlıurfa merkezli 8 ildeki DEAŞ operasyonunda 18 tutuklama

Şanlıurfa merkezli olarak düzenlenen DEAŞ terör örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan 36 kişiden 18'i tutuklandı. Soruşturma kapsamında 8 ilde 39 adrese eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

Şanlıurfa merkezli 8 ilde DEAŞ terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 36 kişiden 18'i tutuklandı.

Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığınca "silahlı terör örgütüne üye olma" ve "Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkındaki Kanun'a muhalefet" suçlarına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında geçen hafta 8 ilde operasyonlar gerçekleştirildi. Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ile İl Jandarma Komutanlığı tarafından Şanlıurfa merkezli olarak Ankara, İstanbul, Gaziantep, Diyarbakır, Aydın, Samsun ve İzmir'de belirlenen 39 adrese eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan zanlılar adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkarılan zanlılardan 18'i tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 18 zanlı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
ABD ve İran yeniden masaya oturabilir! Türkiye detayı çarpıcı

Umutlar yeniden arttı, Türkiye detayı çarpıcı
Dev boynuzları engel olmadı: Dağ keçisi dar mağaraya böyle girdi

Dev boynuzları engel olmadı, içeriye böyle daldı
Ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonunda 8 tutuklama! Aralarında eski hakem Elif Karaarslan da var

Gözaltındaki eski hakemle ilgili karar verildi
Süper Lig'e çıkma mücadelesi veren Amedspor'a büyük şok

Süper Lig'e çıkmak isteyen Amedspor'a büyük şok
İspanya Başbakanı Sanchez'in eşinin başı dertte! Dört ayrı suçtan iddianame hazırlandı

İspanya liderinin eşinin başı dertte! Suçlamalar öyle böyle değil
Dev boynuzları engel olmadı: Dağ keçisi dar mağaraya böyle girdi

Dev boynuzları engel olmadı, içeriye böyle daldı
Çin'den ABD'ye abluka resti: İran ile ticaret anlaşmamız var, iç işlerimize karışmayın

Dünya diken üstünde! Çin'den ABD'ye çok sert abluka resti
Elazığlı iş insanı, İsviçre bankasındaki baba mirası 6 ton altını ülkeye getirmek için mücadele ediyor

Babasından kalma tonlarca altını, o ülkeden getirmeye çalışıyor