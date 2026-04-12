Şırnak ve Kocaeli'deki DEAŞ operasyonunda 4 tutuklama

Şırnak ve Kocaeli'deki DEAŞ operasyonunda 4 tutuklama
Şırnak ve Kocaeli'de düzenlenen operasyonda, DEAŞ terör örgütüne finansal destek sağladıkları ve eleman temin ettikleri iddia edilen 9 kişi gözaltına alındı. 4 şüpheli tutuklandı, 5'i adli kontrolle serbest bırakıldı.

Şırnak ve Kocaeli'de DEAŞ silahlı terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 9 şüpheliden 4'ü tutuklanırken, 5'i yurtdışı çıkış yasağı şeklinde adli kontrol tedbiriyle serbest bırakıldı.

Şırnak ve Kocaeli'de, DEAŞ silahlı terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında operasyon gerçekleştirildi. Güvenlik güçlerince, örgüte finansal destek sağladıkları ve eleman temin ettiklerine dair bilgiler elde edilen şüphelilere yönelik 9 Nisan'da yapılan eş zamanlı operasyonda 9 şahıs gözaltına alındı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 2 adet pompalı tüfek, 55 adet kartuş ile çok sayıda kitap, doküman ve dijital materyal ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerden 4'ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, 5 şüpheli hakkında ise yurtdışı çıkış yasağı şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanarak serbest bırakıldı. - ŞIRNAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Trump'ın tehdidine İran cephesinden ilk yanıt: Herhangi bir yanlış hamle, düşmanı ölümcül bir girdaba hapsedecek

Trump'ın tehditlerine İran cephesinden gelen ilk yanıt çok sert

Trump bu kez Çin'i tehdit etti: Yüzde 50 gümrük vergisi uygularız

Trump bu kez İran'ı değil bambaşka bir ülkeyi tehdit etti
Emre Belözoğlu'ndan hakem Çağdaş Altay'a tepki: Bizi doğradı

3-1 önde olduğu maçı kazanamayınca o ismi topa tuttu

Ankara Adliye'sinde akılalmaz olay! Adli emanetten çaldığı paralarla bahis oynadı

Adliyede akılalmaz olay! Adli emanetten çaldıklarıyla bakın ne yaptı
Covid aşısı polemiği geri döndü: Elon Musk’ın sözleri tartışma yarattı

Covid aşısı polemiği geri döndü: Elon Musk'tan çok konuşulacak yorum
Dünyaca ünlü festivalde zılgıt tartışması: Sabrina Carpenter özür diledi

Konserde 'zılgıt' çeken hayranına sert çıkmıştı! Geri adım attı
Emre Belözoğlu'ndan hakem Çağdaş Altay'a tepki: Bizi doğradı

3-1 önde olduğu maçı kazanamayınca o ismi topa tuttu

Kanada'nın eski başbakanı pop yıldızı sevgilisiyle gününü gün ediyor

Eski başbakandan "Yaşıyor bu hayatı" dedirten görüntüler
Arsene Wenger'den A Milli Futbol Takımı hakkında dikkat çeken yorum

''Potansiyel büyük'' deyip Türkiye için neler söyledi neler