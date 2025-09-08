DEAŞ'ın Sözde Üst Düzey Sorumlusuna 22 Yıl 6 Ay Hapis İstemi

Silahlı terör örgütü DEAŞ'ın sözde üst düzey sorumlusu olduğu iddia edilen şüpheli Özgür Altun hakkında 'silahlı terör örgütü kurma veya yönetme' suçundan 22 yıl 6 aya kadar hapis talebiyle iddianame hazırlandı.

Silahlı terör örgütü DEAŞ'ın sözde üst düzey sorumlusu olduğu ve örgüte katılımları sağladığı iddia edilen şüpheli Özgür Altun'a yönelik yürütülen soruşturma tamamlandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, şüpheli Özgür Altun'un DEAŞ silahlı terör örgütünün sözde Horasan vilayeti üst düzey sorumlularından birisi olduğu ve 'Ebu Yasir', 'Hasan Han', 'Muhammet Han' kod isimlerini kullandığı anlatıldı.

Örgüte katılım sağlamak isteyen kişileri yönlendirerek Horasan vilayetine geçişlerini organize ettiği belirtildi

Hazırlanan iddianamede, şüpheli Altun'un örgüt yönetici ve mensuplarına deşifre olmamak amacıyla kullandığı uygulamaları kullandığı, 2023 yılında DEAŞ terör örgütünün hicret kapılarının açılması çağrısı üzerine örgüte katılım sağlamak isteyen kişileri yönlendirerek Horasan vilayetine geçişlerini organize ettiği, resmi yayın organlarından birisi olan 'Horasan'ın Sesi' dergisinde örgüte sempati duyan ve eylem arayışı içinde olan şahısların örgüte katılmaları için propaganda amaçlı yayınlar yaptığı ve 2014 yılından sonra örgüte üye olduğu, daha sonra yönetici pozisyonunda bulunduğu kaydedildi.

2024'de Rusya'daki DEAŞ saldırısı öncesinde Altun bir şahısla iletişime geçmiş

Şüpheli Altun'un örgütün hiyerarşisi içerisinde yönetici olarak hareket ettiğinin aktarıldığı iddianamede, örgütün hedef ve çıkarları doğrultusunda yayınlar yaptığı, örgüte katılımları sağladığı ve örgüte üye olarak katılacak kişilerle kriptolu haberleşme sistemleri üzerinden irtibata geçerek örgüte üye sağladığı aktarıldı. Ayrıca etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanan bir şahsın ifadesinde, 22 Mart 2024 tarihinde Rusya'da meydana gelen DEAŞ saldırısı öncesinde şüpheli Altun'un kendisiyle iletişime geçerek kripto hesabına para gönderme talimatı verdiğinin belirtildiği ifade edildi.

22 yıl 6 aya kadar hapis talebi

Hazırlanan iddianamede şüpheli Özgür Altun'un 'silahlı terör örgütü kurma veya yönetme' suçundan 15 yıldan 22 yıl 6 aya kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi. - İSTANBUL