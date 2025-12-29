Haberler

Bursa'da DEAŞ finansörü yakalandı

Güncelleme:
Bursa'nın İnegöl ilçesinde, teröre finansman sağladığı iddia edilen DEAŞ finansörü E.Y. polis operasyonuyla yakalandı. Şahıs, mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde teröre finansman sağladığı öne sürülen DEAŞ finansörü şahıs polis ekiplerince yakalandı.

İnegöl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Büro Amirliği ekipleri Mersin ilindeki teröre finansman sağladığı öne sürülen E.Y.'nin İnegöl'de saklandığı bilgisine ulaştı. Ekipler şüphelinin saklandığı yeri tespit etti. Ekipler düzenlenen operasyonla şahsı yakalayıp gözaltına aldı. Şahıs sorgulamasının ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - BURSA

500

