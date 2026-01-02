Haberler

Aydın merkezli DEAŞ operasyonu: 4 tutuklama

Aydın merkezli DEAŞ operasyonu: 4 tutuklama
Güncelleme:
Aydın merkezli düzenlenen operasyonda DEAŞ terör örgütü ile bağlantılı olduğu belirlenen 15 şüpheliden 4'ü tutuklandı. Operasyonlarda çok sayıda dijital materyal ve yasaklı kitaplar ele geçirildi.

Aydın merkezli 3 ilde terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan 15 şüpheliden 4'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince DEAŞ terör örgütünün faaliyetlerinin tespit ve deşifre edilmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında çok sayıda il ve ilçede eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirildi. Edinilen bilgiye göre, 2025 yılı Aralık ayında Van ve Denizli illeri ile Aydın'ın Efeler, Nazilli, Didim, Germencik ve İncirliova ilçelerinde düzenlenen operasyonlarda, terör örgütüne üye olma suçundan toplam 15 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin üzerlerinde, araçlarında ve ikametlerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ve örgütsel doküman, 1 adet ruhsatsız av tüfeği ile toplatma kararı bulunan yasaklı kitaplar ele geçirildi.

4 şüpheli tutuklandı

Yakalanan şüphelilerden yabancı uyruklu E.E.S. ve H.A. isimli şahıslar, Cumhuriyet Savcılığınca serbest bırakılmalarının ardından deport işlemleri için Aydın İl Göç Müdürlüğü Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi. A.Ç., A.Ç., E.T., M.D., E.Y., F.A., C.S., Y.A. ve M.F.G. isimli şüpheliler hakkında adli kontrol tedbirleri uygulanarak salıverilirken, D.İ., K.E., H.B. ve E.S. isimli 4 şüpheli şahıs çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
