DEAŞ'a Finansal Destek Veren 6 Şahıs Gözaltına Alındı

DEAŞ'a Finansal Destek Veren 6 Şahıs Gözaltına Alındı
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Şanlıurfa'da DEAŞ terör örgütüne finansal destek sağladığı tespit edilen 6 kişi gözaltına alındı. Operasyonda 4 kişi tutuklanırken, 2 kişi sınır dışı edildi.

Şanlıurfa'da DEAŞ terör örgütüne finansal destek verdiği belirlenen şahıslara yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 6 kişiden 4'ü tutuklanırken, 2'si sınır dışı edildi.

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, DEAŞ terör örgütüne finansal destek sağladığı belirlenen şahıslara yönelik operasyon düzenledi. Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından yapılan incelemelerde toplam 5 milyon 320 bin TL işlem hacmine sahip hesap hareketliliği bulunan şahıslara yönelik gerçekleştirilen operasyonda 6 zanlı gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 4'ü tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 2 zanlı ise sınır dışı edildi. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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