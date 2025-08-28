Datça'da Kaçak Alkol Operasyonu: Çok Sayıda Malzeme Ele Geçirildi

Datça İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince bir adreste yapılan aramada, çok sayıda kaçak alkol ve alkol yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre İskele Mahallesi 225. Sokak'taki bir adrese gerçekleştirilen operasyonda; 4 adet 5 litrelik bidon içerisinde yarısından fazlası dolu alkol, çeşitli markalara ait şişeler içerisinde alkol, bir metal termos içerisinde alkol ve alkol yapımında kullanıldığı değerlendirilen test kitleri ile aparatlar bulundu.

Olayla ilgili .E.D. isimli şahıs hakkında işlem başlatılırken, ele geçirilen malzemelere el konuldu. - MUĞLA