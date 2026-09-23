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Datça'da denizde boğulma tehlikesi geçiren 81 yaşındaki kadın kurtarılamadı

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Datça'da denizde boğulma tehlikesi geçiren 81 yaşındaki kadın kurtarılamadı
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Muğla'nın Datça ilçesinde serinlemek için girdiği denizde boğulma tehlikesi geçiren 81 yaşındaki kadın, hastanede hayatını kaybetti. Sahil güvenlik ekiplerince denizden çıkarılan kadın, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Muğla'nın Datça ilçesinde serinlemek için girdiği denizde boğulma tehlikesi geçiren 81 yaşındaki kadın, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, İskele Mahallesi Sevgi Yolu üzerinde bulunan Hastane Altı Plajı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, plajda bir kişinin boğulduğu ihbarı üzerine Datça Sahil Güvenlik Karakol Komutanlığı ekipleri bölgeye hareket etti. Olay yerine gelen sahil güvenlik ekipleri boğulma tehlikesi geçiren Sara Çelik'e (81) müdahalede bulundu. Denizden çıkarılan Çelik, sağlık ekiplerince ilk müdahalenin ardından Datça Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen Sara Çelik'in hayatını kaybettiği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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