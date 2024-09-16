Datça'da Bir Şahıs Apart Dairesinde Ölü Bulundu

Muğla'nın Datça ilçesinde bir şahıs kaldığı apart dairesinde ölü olarak bulundu.

Olay, İskele Mahallesi'nde öğle saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir gece önce geç saatlere kadar beraber Ahmet Dursun Özkan (59) ile vakit geçiren şahsın arkadaşı kendisinden haber alamadı. Arkadaşı Özkan'ın sağlık durumundan şüphe duyan şahıs kaldığı aparta gitti. Arkadaşının kaldığı daireye giren şahıs Özkan'ı yatağında hareketsiz yatar halde buldu. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde Özkan'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Şahsın çeşitli kronik rahatsızlıkları bulunduğu ve gece geç saatlere kadar birlikte vakit geçirdiği arkadaşına sürekli olarak sırt ağrısı olduğunu belirtiği öğrenildi. Nöbetçi adli tabibin yapmış olduğu muayenede de Özkan'ın ölümü normal ölüm olarak değerlendirilirken, cansız bedeni hastane morguna kaldırıldı. - MUĞLA