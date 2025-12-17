Datça açıklarında sürüklenen yelkenli tekne kurtarıldı
Datça İskandil Burnu açıklarında makine arızası nedeniyle sürüklenen ve içerisinde 2 kişi bulunan 10 metre boyundaki yelkenli tekne, KIYEM-6 hızlı tahlisiye (can kurtarma) botuna yedeklenerek Bodrum Kumbahçe'de emniyete alındı. - MUĞLA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa