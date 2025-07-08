Datça Açıklarında Düzensiz Göçmenler Kurtarıldı

Datça Açıklarında Düzensiz Göçmenler Kurtarıldı
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Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında motor arızası yapan fiber teknedeki 15 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı. Olayda bir göçmen kaçakçısı da yakalandı.

Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında içinde düzensiz göçmenlerin bulunduğu fiber teknenin motor arızası içindeki düzensiz göçmenler Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

Datça ilçesi açıklarında içerisinde düzensiz göçmenlerin olduğu fiber teknenin motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisinin alınması üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu tarafından fiber tekne içerisindeki 15 düzensiz göçmen kurtarılmış ve 1 göçmen kaçakçısı şüphelisi yakalandı. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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