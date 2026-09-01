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Datça'da 13 kişi denizde sürüklendi, Sahil Güvenlik kurtardı

Datça'da 13 kişi denizde sürüklendi, Sahil Güvenlik kurtardı
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Muğla’nın Datça ilçesi açıklarında denize açılan 13 kişi, kullandıkları deniz araçlarının sürüklenmesi üzerine yardım talebinde bulundu.

Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında denize açılan 13 kişi, kullandıkları deniz araçlarının sürüklenmesi üzerine yardım talebinde bulundu. İhbarların ardından bölgeye sevk edilen Sahil Güvenlik ekipleri, iki ayrı olayda toplam 13 kişiyi kurtardı.

Edinilen bilgiye göre, Datça açıklarında 9 kişinin şişme lastik botla denize açıldığı ve bir süre sonra sürüklenmeye başladığı bilgisi alındı. Yardım talebinin ardından olay yerine Sahil Güvenlik Botu sevk edildi. Bölgeye ulaşan ekiplerin başlattığı kurtarma çalışması sonucunda 9 kişi Sahil Güvenlik Botu'na alınarak Palamutbükü Limanı'na getirildi.

İkinci olay ise Datça açıklarında meydana geldi. İki ayrı kürek sörfüyle denize açılan toplam 4 kişi, bir süre sonra sürüklenmeye başlayınca yardım talebinde bulundu. İhbar üzerine belirlenen bölgeye Sahil Güvenlik Botu sevk edildi. Ekiplerce kurtarılan 4 kişi de Sahil Güvenlik Botu'na alınarak Datça Limanı'na getirildi.

İki ayrı olayda toplam 13 kişi, Sahil Güvenlik ekiplerinin müdahalesiyle sağ salim kıyıya ulaştırıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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