Darp, tehdit ve mala zarar verme iddiasıyla bir kişi gözaltına alındı

Fethiye İlçe Emniyet Müdürlüğü Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği'ne başvuran N.Ö., arkadaşı H.K.'nin aracının camını kırdığını, kendisini darp ettiğini ve tehdit ile hakaretlerde bulunduğunu öne sürerek şikayetçi oldu. Mağdur, ayrıca önleyici tedbir kararı talebinde bulundu.

Olayın ardından harekete geçen emniyet ekipleri, şüpheli H.K.'nin Sakarya'ya gitmek üzere Fethiye'den ayrıldığını belirledi. Yapılan çalışmalar sonucunda H.K., Aydın'ın Çine ilçesinde yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli hakkında adli işlemlerin sürdüğü öğrenildi. - MUĞLA

