Yangında mahsur kalan hamile anne ve 2 çocuğu kurtarıldı

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde 5 katlı binanın 4'üncü katında çıkan yangında mahsur kalan hamile kadın ile 3 ve 5 yaşlarındaki iki çocuğu itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Dumandan etkilenen anne ve çocuklarının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre, saat 14.15 sıralarında Bağlarbaşı Mahallesi Yakut Sokak'ta bulunan 5 katlı binanın 4. katındaki dairede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevleri ve dumanı fark eden çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın sırasında evde bulunan, dumandan etkilenerek mahsur kalan hamile anne Elif Ç. ile 3 ve 5 yaşlarındaki iki çocuğu, itfaiye ekiplerinin yangın merdiveni yardımıyla bulundukları yerden güvenli şekilde tahliye edildi.

Sağlık ekiplerine teslim edilen Elif Ç. ve çocukları, ilk müdahalesinin ardından Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan anne ve çocuklarının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürülen yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı