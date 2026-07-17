Haberler

Kocaeli'de iş yerini benzin dökerek yakmaya çalıştılar: 5 gözaltı

Kocaeli'de iş yerini benzin dökerek yakmaya çalıştılar: 5 gözaltı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde bir iş yerini benzin dökerek kundaklama girişiminde bulundukları iddia edilen 5 şüpheli, Kocaeli ve İstanbul'da düzenlenen operasyonlarla gözaltına alındı.

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde bir iş yerini benzin dökerek kundaklama girişiminde bulundukları iddia edilen 5 şüpheli, Kocaeli ve İstanbul'da düzenlenen operasyonlarla gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü Gebze KOM Büro Amirliği ekipleri, 15 Temmuz'da Darıca ilçesinde faaliyet gösteren bir iş yerinin benzin dökülerek kundaklanmaya çalışılması olayıyla ilgili harekete geçti. "Nitelikli yağma", "tehdit", "mala zarar verme" ve "genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması" suçları kapsamında yürütülen soruşturmada, teknik ve fiziki takip sonucu olayı gerçekleştiren ve faillere yardım eden 5 şüphelinin kimlikleri ve adresleri tespit edildi. Şüpheliler, Kocaeli ve İstanbul Maltepe'de saklandıkları evlere düzenlenen eş zamanlı operasyonlarla gözaltına alındı. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Nasuh Mahruki tutuklandı

Nasuh Mahruki tutuklandı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Olaya giden itfaiyeye yol vermeyen sürücü yaptığına pişman edildi

Olaya giden itfaiyeye yol vermeyen sürücü yaptığına pişman edildi
Bir anda yerle bir oldular! Çok sayıda kişi enkaz altında kaldı

Onlar kaçtı, toz bulutu peşlerini bırakmadı! Saniyeler sonrası korkunç
Fatma Soydaş'ın dudak dudağa görüntüsü kafa karıştırdı

Kafa karıştıran görüntü

Altın ararken karşılaştıkları manzara karşısında donup kaldılar

Altın ararken karşılaştıkları manzara karşısında donup kaldılar
Oğuzhan Uğur neden gözaltına alındı? İşte MASAK'a yapılan o ihbar

Babala TV'nin hesabına gelen parayı gören özel bankadan MASAK'a ihbar
Kulüp yöneticilerine bahis operasyonu! 19 şüpheliden 17'si yakalandı

Erdoğan "Kökünü kazıyacağız" demişti! Bu kez yöneticiler gözaltında
Mide bulandıran görüntü! Genç kadın tuvalete girince fark etti

Duş almaya girdiğinde fark etti! Görüntü ortalığı fena karıştırdı