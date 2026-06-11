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İş yeri kurşunlama olayının azmettiricileri yakalandı

İş yeri kurşunlama olayının azmettiricileri yakalandı
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Kocaeli'nin Darıca ilçesinde bir iş yerine düzenlenen silahlı saldırının azmettiricileri olduğu tespit edilen 2 şüpheli, Gebze'de düzenlenen operasyonla yakalandı. Şüphelilerden biri tutuklanırken diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde bir iş yerine düzenlenen silahlı saldırıyla ilgili yürütülen soruşturmada, olayın azmettiricileri oldukları tespit edilen 2 şüpheli, Gebze'de düzenlenen operasyonla yakalandı.

Darıca ilçesinde bir iş yerine yönelik 21 Mayıs'ta düzenlenen silahlı saldırıyla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, olayın azmettiricilerinin S.Ş. ile K.Ö. olduğunu tespit etti. Şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatan ekipler, 10 Haziran'da Gebze ilçesinde operasyon düzenledi. Operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından bugün Gebze Adliyesi'ne sevk edildi. Şüphelilerden K.Ö. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, S.Ş. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

4 Haziran tarihinde de olayın faili olan 3 şüpheli yakalanmış ve çıkarıldıkları mahkemece tutuklanmıştı. Böylece tutuklu sayısı 4'e yükseldi. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorumlar (3)

Haber YorumlarıZeynep Yakatarla:

iyi de bu azmettiriciler nasıl bulundu tam olarak kanıt var mı yoksa sadece ifadelerle mi karar verildi hani bazen çabuk tutuklamalar oluyo sonra çıkıyo insan

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Haber YorumlarıSüleyman Ulusu:

niye bu kadar geç yakalandılar yani 21 mayıstan 10 hazirana kadar ne oldu

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Haber YorumlarıEmced K:

bu tür olayların arkasında eğitim eksikliği ve toplumsal değerlerin yozlaşması yatıyo diye düşünüyorum uzun yıllar sonra böyle haberleri okumak acı verici

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