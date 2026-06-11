İş yeri kurşunlama olayının azmettiricileri yakalandı

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde bir iş yerine düzenlenen silahlı saldırıyla ilgili yürütülen soruşturmada, olayın azmettiricileri oldukları tespit edilen 2 şüpheli, Gebze'de düzenlenen operasyonla yakalandı.

Darıca ilçesinde bir iş yerine yönelik 21 Mayıs'ta düzenlenen silahlı saldırıyla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, olayın azmettiricilerinin S.Ş. ile K.Ö. olduğunu tespit etti. Şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatan ekipler, 10 Haziran'da Gebze ilçesinde operasyon düzenledi. Operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından bugün Gebze Adliyesi'ne sevk edildi. Şüphelilerden K.Ö. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, S.Ş. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

4 Haziran tarihinde de olayın faili olan 3 şüpheli yakalanmış ve çıkarıldıkları mahkemece tutuklanmıştı. Böylece tutuklu sayısı 4'e yükseldi. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı