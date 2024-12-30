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Darıca'da Elektrik Tellerinin Patlaması Korku Yarattı

Darıca'da Elektrik Tellerinin Patlaması Korku Yarattı
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Kocaeli'nin Darıca ilçesinde iki mahallede elektrik tellerinin patlaması sonucu yangın çıktı. Olay sırasında panik yaşayan vatandaşlar itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi.

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde iki mahallede elektrik telleri adeta havai fişek gibi patladı. Patlama sonrasında yangın çıkarken, vatandaşlar korku dolu anlar yaşadı.

Edinilen bilgiye göre, Darıca ilçesi Bağlarbaşı Mahallesi Sokullu Caddesi ile Bayramoğlu Mahallesi Pınar Sokak'ta bulunan elektrik telleri adeta havai fişek gibi patladı. Patlama sonrasında yangın çıkarken, korku dolu anlar vatandaşlar ekiplere haber verdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve SEDAŞ ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, iki mahallenin de elektriğini keserek, yangına müdahale etti. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, polis olayla ilgili inceleme başlattı. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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