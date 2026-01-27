Haberler

Kocaeli'de denizde bulunan cansız bedenin kimliği belli oldu

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde denizde bulunan cansız bedenin 29 yaşındaki Cengiz Bilmez'e ait olduğu tespit edildi. Bilmez'in cenazesi yarın defnedilecek.

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde dün denizde bulunan cansız bedenin 29 yaşındaki Cengiz Bilmez'e ait olduğu belirlendi.

Edinilen bilgiye göre, dün saat 14.00 sıralarında Piri Reis Mahallesi Yelkenkaya Caddesi'ndeki bir sitenin iskelesi açıklarında su yüzeyinde hareketsiz duran kişiyi görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Sahil Güvenlik, polis, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından denizden çıkarılarak tekneye alınan cansız beden, iskeleye getirildi. Yapılan incelemelerde cansız bedenin 29 yaşındaki Cengiz Bilmez'e ait olduğu tespit edildi. 3 çocuk babası Bilmez'in, Körfez ilçesi Yukarı Hereke Mahallesi'nde ikamet ettiği öğrenildi. Cenaze, tamamlanan işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi.

Cengiz Bilmez'in cenazesi, bugün Yukarı Hereke Ulu Camisinde kılınacak namazın ardından Yukarı Hereke Mezarlığı'nda defnedilecek. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa
